Malaga
Malaga's bullfighting masterclass for budding matadors
Youngsters from local bullfighting schools gathered outside La Malagueta bullring earlier this week
Antonio M. Romero
Friday, 15 August 2025, 13:31
Malaga's bullfighting season got under way this week, coinciding with the city's annual summer fair.
As a warm-up, youngsters from local bullfighting schools gathered outside La Malagueta bullring for a class given by bullfighter Pepe Moral and Pablo Páez, who will be making his debut next week. Bullfighting runs until 21 August.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.