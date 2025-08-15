Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

The students in the Plaza Antonio Ordóñez, next to the bullring. Ñito Salas
Malaga

Malaga's bullfighting masterclass for budding matadors

Youngsters from local bullfighting schools gathered outside La Malagueta bullring earlier this week

Antonio M. Romero

Friday, 15 August 2025, 13:31

Malaga's bullfighting season got under way this week, coinciding with the city's annual summer fair.

As a warm-up, youngsters from local bullfighting schools gathered outside La Malagueta bullring for a class given by bullfighter Pepe Moral and Pablo Páez, who will be making his debut next week. Bullfighting runs until 21 August.

