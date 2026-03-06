Malaga
Malaga's Metro reaches 100 million travellers
The landmark traveller, a regular user named Mercedes, was presented with a leisure and culture prize package
SUR
Malaga.
Friday, 6 March 2026, 10:26
Málaga Metro marked a historic milestone on Tuesday, registering its 100 millionth passenger since launching in July 2014.
The landmark traveller, a regular user named Mercedes, was presented with a leisure and culture prize package.
The network, which covers 13.6 kilometres across Malaga, recorded another record in 2025 with 19.22 million passengers.