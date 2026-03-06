Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

The director general of Metro de Málaga, Fernando Lozano, and the delegate for Development, Planning and Housing of the Junta de Andalucía in Malaga, María Rosa Morales, together with the 100 millionth passenger. SUR
Malaga

Malaga's Metro reaches 100 million travellers

The landmark traveller, a regular user named Mercedes, was presented with a leisure and culture prize package

SUR

Malaga.

Friday, 6 March 2026, 10:26

Málaga Metro marked a historic milestone on Tuesday, registering its 100 millionth passenger since launching in July 2014.

The landmark traveller, a regular user named Mercedes, was presented with a leisure and culture prize package.

The network, which covers 13.6 kilometres across Malaga, recorded another record in 2025 with 19.22 million passengers.

