La misa funeral tendrá lugar en el primer templo de la diócesis. Sur

La Catedral de Málaga acoge este domingo una misa por las víctimas y los heridos en el accidente de Adamuz

El obispo de la diócesis, José Antonio Satué, presidirá la ceremonia, que dará comienzo a las seis y media de la tarde

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 23 de enero 2026, 14:15

La Catedral de Málaga acogerá este domingo una misa por las víctimas y los heridos en el accidente de trenes que se produjo el pasado domingo junto a la localidad cordobesa de Adamuz. La ceremonia dará comienzo a las 18.30 horas y estará presidida por el obispo de Málaga, José Antonio Satué.

«La Iglesia malagueña se unirá así en oración para pedir por el alma de las 45 personas fallecidas, la pronta recuperación de las personas que aún se encuentran hospitalizadas así como por el restablecimiento del resto de los heridos y afectados por el trágico accidente», han explicado desde la diócesis.

Según han informado, a esta celebración, a la que se ha convocado a todos los malagueños, se ha invitado de forma especial a las familias de las víctimas de la provincia con las que el Obispado ha podido contactar, como la del joven cardiólogo malagueño Jesús Saldaña, y las de algunos de los heridos. «Esta invitación se hace extensiva a todas aquellas personas que hayan vivido de cerca el accidente aunque sus nombres no hayan trascendido», han añadido desde la diócesis.

