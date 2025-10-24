Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sections

Services

Highlight

Delete
Avenida Marqués del Duero in Cancelada SUR
Infrastructure

Road improvement work planned in Estepona

Estepona town council has awarded a 2.95-million-euro contract to revitalise three major roads in Cancelada: Avenida del Mirador, Avenida Marqués del Duero and Calle Montemayor

Emma Pérez Romera

Friday, 24 October 2025, 15:57

Estepona town council has awarded a 2.95- million-euro contract to revitalise three major roads in Cancelada: Avenida del Mirador, Avenida Marqués del Duero and Calle Montemayor.

The year-long phased project prioritises pedestrians while modernising infrastructure. Working in phases aims to maintain traffic flow during construction, with new one-way systems being put in place.

Publicidad

Top 50
  1. 1 UK police issue appeal to locate convicted drugs dealer with links to Spain
  2. 2 A record-breaking 2,300 runners have already signed up for half marathon in Fuengirola next month
  3. 3 Obituary - Anthony Derrick Burns 1946 - 2025
  4. 4 Sports tourism revenue continues to climb in Torremolinos and exceeds 4 million euros
  5. 5 This is why an eastern Costa del Sol town has been recognised for its youth programme
  6. 6 Benalmádena to hold informative sessions about rental grants for vulnerable people
  7. 7 Fuengirola to put spotlight on local social organisations and volunteer-run groups
  8. 8 Residents demand answers as Costa del Sol electricity substation goes into operation
  9. 9 Soriano Vision: see the world through different eyes; optical excellence in the heart of Marbella
  10. 10 Age Concern Marbella organises early Christmas shopping coach trip

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surinenglish Road improvement work planned in Estepona

Road improvement work planned in Estepona