Infrastructure
Road improvement work planned in Estepona
Estepona town council has awarded a 2.95-million-euro contract to revitalise three major roads in Cancelada: Avenida del Mirador, Avenida Marqués del Duero and Calle Montemayor
Emma Pérez Romera
Friday, 24 October 2025, 15:57
The year-long phased project prioritises pedestrians while modernising infrastructure. Working in phases aims to maintain traffic flow during construction, with new one-way systems being put in place.