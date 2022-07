These are the beaches and pools in Andalucía where smoking is officially banned Fifty-two stretches of sand and 67 swimming pools in the region will be displaying Smoke Free signs this summer

Fifty-two beaches and 67 swimming pools in Andalucía will be displaying Smoke Free signs this summer, as part of the regional government’s Sin Humos initiative.

In Cadiz province smoking is now prohibited on 24 beaches, along with 15 in Malaga, seven in Almeria, four in Huelva, one in Granada and one inland beach in Cordoba.

Fourteen swimming pools in Jaén province are also smoke-free zones now, as are 12 in Seville, ten in Huelva, eight in Cadiz, six in Cordoba, eight in Malaga, five in Granada and four in Almeria.

The presentation of the smoke-free beaches and pools campaign in Estepona. / SUR

These are where the new rules apply this summer:

Almeria

Adra: San Nicolás beach

Benahadux: Municipal swimming pool

Cuevas de Almanzora: Municipal pool and the Pozo del Esparto and Quitapellejos-Palomares beaches

Purchena: Municipal pool

Vera: Cala Marqués, El Playazo, Las Marinas-Bolaga, Puerto Rey beaches

Viator: Municipal pool

Cadiz

Alcalá del Valle: Municipal pool

Algeciras: Getares beach (the Antiguo Nido area), and La Concha beach

Arcos de la Frontera: Municipal pool, Santiscal inland beach

Barbate: Caños de la Meca, El Carmen, Zahara de los Atunes and Zahora beaches

Bornos: Municipal pool

Benalup-Casa Viejas: Municipal pool

Conil de la Frontera: El Chorrillo and La Fontanilla beaches

Grazalema: El Tajo de Grazalema municipal pool

La Línea: Levante beach

El Puerto de Sta. María: La Puntilla beach

Puerto Real: La Cachucha, La Ministra and El Conchal beaches

Sanlúcar de Barrameda: Bonanza, Bajo Guía, Calzada-Piletas and Jara beaches

Tarifa: Atlanterra, Bolonia, Chica, Lances Sur and Norte, Valdevaqueros beaches

Trebujena: Municipal pool

Vejer de la Frontera: El Palmar beach

Villaluenga del Rosario: Municipal pool

Zahara de la Sierra: Municipal pool and the inland beach at the Arroyo Molinos recreation area

Cordoba

Almodóvar del Río: Inland beach at Las Breñas II reservoir

Cabra: Swimming pool at the Heliododo Martín sports park

Cañete de las Torres: Municipal pool

Guadalcázar: Municipal pool

Montemayor: Municipal pool

Posadas: Municipal pool

Villaharta: Municipal pool

Granada

Benamaurel: Municipal pool

Cúllar: Lagos de Quitasueños swimming pool

Motril: Swimming pool at the Jose Vinuesa Tentor complex and the Granada beach (Villastrida area)

Padul: Municipal pool

Puebla de Don Fadrique: Municipal pool

Huelva

Alosno: Municipal pool

Aracena: Municipal pool

Ayamonte: Isla Canela beach

Bonares: Municipal pool

El Campillo): Municipal pool

El Cerro de Andévalo: Municipal pool

Isla Cristina: Between the Casita Azul entrance to the Levante beach and the Kitesurf school

Jabugo: Municipal pool

Lepe: The Poniente beach (La Antilla)

Nerva: Municipal pool

Paymogo: Municipal pool

Punta Umbría: El Albergue beach

San Juan del Puerto: Municipal pool

Tharsis: Municipal pool

Jaén

Albanchez de Mágina: Swimming pool at the Hutar Complex

Arjonilla: Municipal pool

Bailén: Municipal pool

Cambil: Municipal pool

Fuerte del Rey: Municipal pool

La Guardia de Jaén: Municipal pool

Jódar: Municipal pool

Mancha Real: Municipal pool

Orcera: Amurjo natural pool

Puente de Génave: Municipal pool

La Puerta de Segura: Municipal pool

Quesada: Municipal pool

Santo Tomé: Municipal pool

Villacarrillo: Municipal pool

Malaga

Algarrobo: Algarrobo beach

Álora: Municipal pool

Antequera: Municipal pool

Archidona: Municipal pool

Arriate: Municipal pool

Benahavis: Municipal pool

Benahojan: Municipal pool

Campillos: Municipal pool

Cortes de la Frontera: Municipal pool

Estepona: La Rada beach

Mijas: Calahonda, La Luna, El Bombo, La Cala beaches

Torrox: Cenicero, Ferrara, Morche beaches

Velez-Málaga: Almayate, Benajarafe, Caleta, Lagos, Mezquitilla, Torre del Mar and Valle Nizas beaches

Seville

Bollullos de la Mitación: Municipal pool in the Juan Rodriguez Acevedo complex

Bormujos: Municipal pool

La Campana: Municipal pool

Coria del Río: Swimming pool in the Alcalde Fernando Suarez Villar sports complex

El Coronil: Municipal pool

Fuentes de Andalucía: Municipal pool

Lebrija: Municipal pool

El Madroño: Swimming pool at La Quebrá sports complex

El Palmar de Troya: Municipal pool

Pilas: Municipal pool

La Puebla de Cazalla: Municipal pool

Villamanrique de la Condesa: Municipal pool