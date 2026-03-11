Malaga traffic changes during half-marathon weekend

Wednesday, 11 March 2026, 13:20 Share

The TotalEnergies Malaga half-marathon is taking place on Sunday, 15 March.

For this reason, Paseo del Parque will remain closed from midnight on Sunday until the end of the race.

The race starts from Paseo del Parque at 8.15am and finishes there. It will follow the route: Paseo del Parque, Boquete del Muelle, Avenida Manuel Agustín Heredia, Puente de Antonio Machado, Paseo de Antonio Machado, Glorieta Antonio Molina, Pacífico, Avenida Moliere, Unión Mercantil, Avenida Imperio Argentina, Concha Lago, Avenida Alicia de Larrocha, Jalón, Avenida Imperio Argentina, Pacífico, Glorieta Antonio Molina, Paseo Antonio Machado, Puente Antonio Machado, Avenida Manuel Agustín Heredia, Paseo de los Curas, Paseo de la Farola, Glorieta Joaquín María Pery, Paseo de Levante, Terminal de Cruceros, Paseo de Levante, Glorieta Joaquín María Pery, Paseo de la Farola, Paseo Marítimo Ciudad de Melilla, Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, turn at the intersection with Avenida Pintor Joaquín Sorolla, Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, Paseo de los Curas, Boquete del Muelle and finish at Paseo del Parque.

All EMT urban bus lines will also change their routes.