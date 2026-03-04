Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un informe de CC OO cifra en un 26% la brecha salarial que sufren las mujeres

JOSÉ LUIS PIEDRA

sevilla.

Wednesday, 4 March 2026, 11:07

CCOO de Andalucía presentó ayer su informe anual sobre la situación sociolaboral de las mujeres, con motivo de la próxima celebración del el 8M, Día ... Internacional de la Mujer, que arroja datos «inaceptables» para el sindicato como la cifra de la brecha salarial que sufren las mujeres en Andalucía que alcanza el 25,9, lo que sitúa a la región como la quinta comunidad con mayor brecha de España.

