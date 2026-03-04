Un informe de CC OO cifra en un 26% la brecha salarial que sufren las mujeres

CCOO de Andalucía presentó ayer su informe anual sobre la situación sociolaboral de las mujeres, con motivo de la próxima celebración del el 8M, Día ... Internacional de la Mujer, que arroja datos «inaceptables» para el sindicato como la cifra de la brecha salarial que sufren las mujeres en Andalucía que alcanza el 25,9, lo que sitúa a la región como la quinta comunidad con mayor brecha de España.

La secretaria de la Mujer de CCOO, Yolanda Carrasco, manifestó que «a pesar de una levísima mejoría, la desigualdad persiste de forma estructural en Andalucía y añadió que «la mayor brecha de género se encuentra en las pensiones, que e eleva hasta el 31,2% el diferencial con respecto a los hombres, «de manera que esa precariedad laboral se traduce en una vejez pobre para las mujeres», denunció.

Según la dirigente de CCOO-A, «la velocidad a la que se está corrigiendo esta situación es insuficiente, ya que la reducción en el último año ha sido de tan solo un 0,4 puntos porcentuales y si sigue a ese ritmo, ni en dos o tres décadas vamos a conseguir igualar los salarios entre mujeres y hombres».

Asimismo, puso de relieve que «Andalucía es la segunda comunidad con los salarios más bajos del país y si además sufrimos esa brecha, todo ello sitúa a las mujeres en situaciones casi de pobreza».

La sindicalista reflexionó sobre las causas que motivan esa brecha y precisó que «no es una decisión de las mujeres individualmente, sino que es el resultado de un reparto desigual de los cuidados, la falta de corresponsabilidad y la débil implantación de los planes de igualdad».

Por último, Yolanda Carrasco aseguró que «no se puede permitir que en 2026 el sexo siga determinando si una persona tiene un empleo digno o no y ser mujer en Andalucía suponga trabajar más por menos y además con mayor precariedad».