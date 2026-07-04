Malaga launches bus service to connect the interior of the province with beaches

04/07/2026 a las 11:19h.

The Andalusian regional government has reopened the summer coastal transport programme to connect municipalities in the interior of Malaga province with beaches.

It includes a total of 14 bus routes operating during July and August, serving 52 towns and approximately 70,000 residents.

The journeys take less than an hour and the price of tickets is the same as conventional bus fares. The regional government covers the price difference.

These are the 14 routes in Malaga province:

Route 1 (Sundays): Árchez-Canillas de Albaida-Cómpeta-Sayalonga-Algarrobo-Algarrobo beach.

Route 2 (Saturdays): El Burgo-Yunquera-Jorox-Alozaina-Casarabonela-Zalea-Cerralba-Playa de los Álamos de Torremolinos-Water park.

Route 3 (Saturdays): Corumbela-Daimalos-Arenas-Torre del Mar beach in Vélez-Málaga.

Route 4 (Saturdays): Iznate-Benamocarra-Torre del Mar beach in Vélez-Málaga.

Route 5 (Saturdays): San Marcos Caves-Cuevas Bajas-Villanueva de Algaidas-Cartaojal-Carihuela beach in Torremolinos.

Route 6 (Saturdays): Istán-Marbella beach.

Route 7 (Saturdays): Salares-Sedella-Canillas de Aceituno-Torre del Mar beach in Vélez-Málaga.

Route 8 (Saturdays): Alcaucín-Puente de Don Manuel-La Viñuela-Los Gómez-Los Ramírez-Los Vados-Trapiche-Torre del Mar beach in Vélez-Málaga.

Route 9 (Sundays): Comares-Benamargosa-Triana-Torre del Mar beach in Vélez-Málaga.

Route 10 (Sundays): Cútar-El Borge-Almáchar-Torre del Mar beach in Vélez-Málaga.

Route 11 (Saturdays): El Valdés-Moclinejo-Rincón de la Victoria beach.

Route 12 (Saturdays, 4 and 18 July and 1, 15 and 29 August): Atajate-Jimera de Líbar-Jimera de Líbar Station-Cortes de la Frontera-Estación Cortes de la Frontera-Algatocín-Benarrabá-Gaucín-Sabinillas beach.

Route 13 (Saturdays, 11 and 25 July and 8 and 22 August): Atajate-Jimera de Líbar-Estación Jimera de Líbar-Benadalid-Benalauría-Algatocín-Benarrabá-Gaucín-Sabinillas beach.

Route 14 (Friday): Periana-Malaga beach.

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